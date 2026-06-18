Аналитик объяснила, какие покупки могут вызвать подозрения у банка Аналитик Веселова: ночные покупки могут вызвать подозрения у банка

Покупки, совершенные в ночное время, могут вызвать подозрения у банка, рассказала RT эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова. Она отметила, что проблемы могут появиться, если платеж не соответствует обычному финансовому поведению клиента.

Если человек регулярно оплачивает покупки в позднее время, например заказывает еду, оплачивает что-то на маркетплейсах, — это, как правило, не вызывает вопросов у банков, — рассказала Веселова.

Аналитик подчеркнула, что подозрительными могут стать слишком крупная сумма или серия переводов с помощью системы СБП. Она посоветовала сохранять чеки по крупным платежам вне зависимости от времени суток.

Ранее адвокат Александр Барканов рассказал, что фразы «аренда» и «за квартиру» при банковских переводах могут заинтересовать налоговые органы, а «подарок» — вызвать подозрения у самой финансовой организации. Он также предостерег от использования формулировок «взятка», «дроп», «крипта» и «финансовая пирамида» даже в шутку — подобные транзакции, скорее всего, расценят как незаконные.