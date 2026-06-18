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18 июня 2026 в 11:27

Удары по Украине сегодня, 18 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ ВС РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Вооруженные силы России 18 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 18 июня

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на 18 июня в ответ на террористические атаки украинской стороны нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.

«Поражены: склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области», — уточнили в ведомстве.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в ночь на 18 июня беспилотники «Герань» нанесли удар по топливному терминалу аэродрома Борисполь под Киевом.

Военный блогер Олег Царев заявил, что четыре «Искандера-М» с кассетными боевыми частями нанесли удар по территории предприятия «Укргазпромбуд» на северо-восточной окраине Полтавы. По его данным, в результате атаки поражены склады с военной техникой, а также расположенные рядом электроподстанции «Промузел» 110 кВ и «Затурино» 110 кВ.

«Северо-восточнее Василькова в Киевской области, в районе местной авиабазы, после удара зафиксирована сильная детонация. Прогремели взрывы в Южном Одесской области. Днем в прибрежной зоне Одессы уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства», — отметил Царев в авторском Telegram-канале.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 18 июня удары были нанесены по объектам военной логистики, технике, складам БПЛА и объектам инфраструктуры двойного назначения, которые используются для обеспечения украинских группировок.

По данным подпольщика, в Киевской области также был нанесен удар по цели в районе города Василькова.

«Один беспилотник был направлен в район северо-восточнее Василькова, в направлении местной авиабазы. После удара зафиксирована сильная детонация», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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