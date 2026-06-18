Стало известно, чем «накачали» Трампа на саммите G7 Ушаков: Трампу на саммите G7 внушали неполезные идеи

Президента США Дональда Трампа на саммите G7 «накачивали неполезными, если не вредными идеями», заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии ИС «Вести» он отметил, что в ходе саммита активно обсуждалась украинская тема.

Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями, — сказал Ушаков.

Ушаков также прокомментировал вопрос о возможном влиянии европейских стран на американского лидера. По его словам, европейцы оказывают неполезное влияние, однако Трамп является сильным политиком и придерживается собственных взглядов.

Ранее, выступая на полях саммита «Большой семерки», Трамп заявил, что Иран уходит для США на второй план, и теперь все внимание будет уделено мирному разрешению конфликта на Украине. Американский лидер подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к мирному урегулированию.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что официальный визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем. Он подтвердил подготовку к предстоящей встрече зарубежных представителей.