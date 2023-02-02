В России упростят правила жарки шашлыка на даче Депутат Чаплин: с марта расстояние от мангала до построек уменьшат до пяти метров

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Россиян с 1 марта обязали устанавливать мангалы и сжигать на дачах листву по упрощенным правилам, передает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, председателя союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина. По его словам, соблюдать прежние нормы на обычных участках было невозможно.

Если раньше устанавливать мангалы нужно было на расстоянии 50 метров от построек, то теперь расстояние уменьшили до пяти метров. При этом она должна находиться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса.

За несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что решением Верховного суда России дачников, у которых на участке нет пригодных для проживания строений, освободили от оплаты за вывоз мусора. Согласно новым правилам, оператор не имеет права взимать плату с собственника участка, если на участке расположены теплицы без фундамента, бытовки, бортовые кузова на раме. Владелец также освобождается от оплаты, если зимой не находится на участке.

Шашлык является источником аминокислот, белка и железа, также это блюдо богато витаминами группы В, которые помогают наладить работу нервной системы, заявила дипломированный нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков Ольга Панова.