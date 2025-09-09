Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 10:11

В России сокращается спрос на главную заправку для салатов

В России продажи майонеза сократились на 4% за год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За год розничные продажи майонеза в России сократились на 4%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании «Нильсен». Это самое значительное падение спроса в категории растительных масел и соусов, где общее снижение составило 2,8%.

Эксперты связывают эту тенденцию с растущей популярностью здорового образа жизни среди россиян. Однако снижение продаж майонеза частично компенсируется увеличением спроса на соусы, изготовленные на его основе — их продажи выросли на 2,1% за год.

В Масложировом союзе пояснили, что фактическое потребление майонеза не снижается, а меняется форма его использования. Российские потребители продолжают использовать примерно такое же количество продукта, но преимущественно в составе готовых блюд. Соусы на майонезной основе активно предлагаются в заведениях быстрого питания, где их добавляют в бургеры и подают с картофелем фри. Доля таких соусов в сегменте составляет около 25%, что на 9,4 процентных пункта меньше, чем у чистого майонеза.

Ранее диетолог и нутрициолог Александра Разаренова говорила, что чрезмерное употребление майонеза негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует увеличению веса. Она рекомендует не превышать безопасную норму потребления, которая составляет одну столовую ложку в день.

