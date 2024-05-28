В России придумали, как бороться с нелегальным алкоголем Минфин предложил ввести акциз на медицинский спирт

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Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий введение акциза на медицинский спирт, а также спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства, пишут «Ведомости». В перечне будет перечислена вся фармпродукция, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь.

Авторы инициативы предложили внести поправки в главу 22 «Акцизы» Налогового кодекса. В ведомстве также уточнили, что введение акциза «в настоящее время находится в проработке». Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, направила Минфину свои правки, «в том числе о проведении дополнительного анализа влияния вносимых изменений на себестоимость лекарственных препаратов».

Ранее сенаторы Совета Федерации в ходе пленарного заседания приняли решение одобрить закон, который разрешает торговлю алкогольными напитками в летних (сезонных) кафе. Норма будет распространяться на веранды, помосты и дворики, являющиеся неотъемлемой частью заведения.

Минздрав РФ недавно разработал проект распоряжения правительства о запрете жидкостей для вейпов с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Из пояснительной записки следует, что данная инициатива поспособствует снижению потребления никотиносодержащей продукции среди населения, в особенности среди молодежи.