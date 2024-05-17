В России введут запрет на добавление ароматизаторов в вейпы «Коммерсант»: власти запретят жидкости для вейпов с ароматизаторами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Минздрав РФ разработал проект распоряжения правительства о запрете жидкостей для вейпов с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Из пояснительной записки следует, что данная инициатива поспособствует снижению потребления никотиносодержащей продукции среди населения, в особенности среди молодежи. Авторы проекта отмечают, что такие запреты действует в ряде других стран, включая несколько американских штатов.

По данным газеты, после принятия документа в продажу будут поступать лишь жидкости для электронных сигарет, содержащие никотин, дистилированный глицерин и пропиленгликоль. К добавкам, которые усиливают никотиновую зависимость, отнесли производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрица, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

Авторы проекта подчеркнули, что запрет на добавление ароматизаторов в вейпы уже действует в Венгрии, Китае, Литве, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и ряде штатов США.

В апреле председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил полностью запретить продажу электронных сигарет в торговых центрах. Депутат отметил, что речь идет не только о никотиновых, но и безникотиновых устройствах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь призвал не распространять на пункты продажи вейпов и так называемые наливайки мораторий на проверки бизнеса. Когда это касается жизни детей и здоровья в целом, необходимо делать корректировки в законах, считает он.