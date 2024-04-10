Депутат призвал остановить продажу вейпов в торговых центрах Депутат Свищев: запрет торговли вейпами в ТЦ спасет здоровье молодежи

Необходимо полностью запретить торговлю электронными сигаретами в торговых центрах, чтобы сохранить здоровье подрастающего поколения, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Как рассказал парламентарий Пятому каналу, законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов касается продажи не только никотиновых, но и безникотиновых устройств.

Более того, это может купить как молодежь, так и подростки, которым даже и нет 18 лет, и даже дети покупают. У нас есть бизнесмены, которые ничем не гнушаются, даже могут продавать детям в принципе запрещенный препарат, — уточнил он.

Однако нельзя просто закрыть точки продажи, нужно предложить молодежи альтернативу, добавил депутат. Например, можно начать пропагандировать здоровый образ жизни, добавил Свищев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России следует жестче бороться с продавцами вейпов несовершеннолетним, увеличив штрафы и приостанавливая работу торговых точек. По его словам, для контроля над этой сферой следует ввести более эффективное наказание для недобросовестных продавцов. Сейчас в стране уже есть закон о запрете продажи вейпов детям, а также рекламы такой продукции.