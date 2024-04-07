В Госдуме предложили способ борьбы с продажей вейпов детям Володин: нужно увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует жестче бороться с продавцами вейпов несовершеннолетним, увеличив штрафы и приостанавливая работу торговых точек, заявил в своем Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володине. По его словам, для контроля над этой сферой следует ввести более эффективное наказание для недобросовестных продавцов.

Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним, — написал он.

По словам Володина, сейчас в стране уже есть закон о запрете продажи вейпов детям, а также рекламы такой продукции. Кроме того, магазинам запрещено открыто демонстрировать вейпы. Несмотря на это, уточнил он, есть немало продавцов, которые игнорируют данные требования, используя различные лазейки.

Кто-то поставил на витрины затемненные стекла, кто-то выкладывает часть товара, а кто-то предпочитает заплатить штраф. Наказания для нарушителей небольшие по сравнению с потенциальной прибылью, — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее онколог Евгений Черемушкин заявил, что курение вейпов может привести не только к астме, но также стать причиной рака легких. Он отметил, что никотин провоцирует хронические воспалительные реакции.