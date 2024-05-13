В Госдуме предложили не защищать пункты продажи вейпов от проверок Володин: не надо распространять мораторий на проверки на пункты продажи вейпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не нужно распространять на пункты продажи вейпов и так называемые наливайки мораторий на проверки бизнеса. Когда это касается жизни детей, здоровья, надо делать корректировки в законах, считает он. Трансляцию заседания вела пресс-служба Думы.

У нас было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы. Мы наткнулись на ситуацию, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса, — высказался политик.

Председатель Госдумы отметил, что схожие трудности наблюдаются с точками продажи алкоголя в жилых домах. По его словам, депутаты столкнулись с тем, что эти объекты «защищают больше, чем какое-либо предприятие или завод».

Политик обратился к кандидату на пост вице-премьера России, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Володин призвал учитывать факторы здоровья людей и бизнеса, который производит и формирует национальный продукт при формировании соответствующих предложений.

В апреле председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил полностью запретить продажу электронных сигарет в торговых центрах. Депутат отметил, что речь идет не только о никотиновых, но и безникотиновых устройствах.