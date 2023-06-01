Эксперт объяснил, как остановить обстрелы Белгородской области Военэксперт Сивков: только взятие Харькова решит проблему обстрелов Белгородской области

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Только взятие Харькова сможет решить проблему обстрелов Белгородской области, заявил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков. Он добавил, что также необходимо провести операцию по освобождению всей Харьковской области от ВСУ. По его мнению, данный вопрос носит политический характер.

При этом с военной точки зрения это можно сделать в достаточно короткие сроки. Введением военного положения врага не разгромить, разгромить его можно проведением различных наступательных операций, — сказал он.

Город Шебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ. Telegram-канал Baza сообщил, что в Шебекино загорелся пятиэтажный дом после попадания снаряда. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град», загорелось здание общежития.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Глава Белгородской области ранее сообщил, что два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка. По словам губернатора, пострадавшие с осколочными ранениями были направлены в центральную районную больницу.