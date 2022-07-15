В России отменили мораторий на выдачу единых электронных виз для въезда В России отменили мораторий на выдачу единых электронных виз для въезда в страну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мораторий на оформление иностранцам единых электронных виз для въезда в Россию отменен. Такая информация следует из постановления правительства страны, которое было опубликовано в пятницу, 15 июля, на официальном портале правовой информации.

Теперь прекращается действие распоряжения, принятого еще 16 марта 2020 года. Тогда на фоне начала пандемии коронавируса вводились ограничения на въезд в Россию иностранцев, а также на оформление виз и приглашений. МИД РФ временно приостановил работу над едиными электронными визами и уведомил об этом зарубежные страны, подчеркнув, что ограничения вводятся только на временной основе.

Порядок оформления электронной визы утвердили осенью 2020 года, запустить эту систему планировалось с 2021 года. Ее особенность – облегченная процедура оформления, для такой визы не нужно ни приглашения, ни брони отелей или других документов, которые должны подтверждать цели поездки.

Нужно просто заполнить анкету, предоставить копию загранпаспорта и свое фото, потом заплатить за консульский сбор и подождать уведомления. Виза распространяется на 60 дней с момента ее получения, однако быть на территории России по ней можно не больше 16 суток.

Ранее стало известно, что введение в России ограничений в связи с ростом новых случаев заболеваемости коронавирусом не требуется. Вызванная подвариантами BA.4/BA.5 инфекция протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы COVID-19, сообщалось на сайте Роспотребнадзора.