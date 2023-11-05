В России отмечают День разведки: кадры работы разведчиков на передовой Минобороны РФ опубликовало кадры работы разведчиков на передовой

Фото: МО РФ

5 ноября в России отмечается День разведчика. В этом году военная разведка страны празднует 105-ю годовщину. Пресс-служба Минобороны показала, как разведчики Новороссийского соединения ВДВ продолжают в свой профессиональный праздник отбивать атаки ВСУ на Запорожском направлении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что разведчики Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Глава МО РФ Сергей Шойгу поздравил разведчиков с профессиональным праздником. Он отметил, что личный состав военной разведки России успешно решает поставленные задачи и эффективно действует в ходе специальной военной операции на Украине. В тексте, опубликованном на сайте Минобороны, говорится, что эта служба имеет славную историю и успешно следует легендарным традициям предшественников.

NEWS.ru публикует кадры работы военной разведки в зоне СВО.

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