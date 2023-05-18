В России объяснили слова Лукашенко о невозможности контрнаступления ВСУ Военный эксперт Матвийчук: у ВСУ нет сил и средств для контрнаступления

Фото: МО РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко доверяет органам, которые докладывают ему информацию о ходе специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал слова белорусского лидера о невозможности контрнаступления ВСУ. Матвийчук согласился со словами Лукашенко, добавив, что у Украины нет для этого необходимых сил и средств. В то же время военный эксперт не исключил роста диверсионно-террористической активности на территории РФ.

Лукашенко доверяет тем органам, которые докладывают ему информацию. Я думаю, что контрнаступление в том понятии, о котором рассказывали украинцы, что возьмут Крым, пойдут в Россию, такого не будет. Будет активизация фронта с контрударами, будут попытки дестабилизации фронта, будет развернута диверсионно-террористическая деятельность против РФ, но контрнаступления в анонсированных Киевом масштабах не будет, потому что нет у Украины таких сил и средств, — сказал Матвийчук.

Ранее Лукашенко во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил, что сведения о контрнаступлении ВСУ являются дезинформацией. По его словам, попытки противостоять России — безумство, которое сопровождается нагнетанием украинцев. Президент Белоруссии добавил, что дезинформация «в любом бою очень опасна».