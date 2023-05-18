«Дезинформация»: Лукашенко не поверил в контрнаступление ВСУ Лукашенко назвал дезинформацией сообщения о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Сообщения о контрнаступлении ВСУ является дезинформацией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. По его словам, который приводит БелТА, попытки противостоять России являются безумством, которое сопровождается нагнетанием украинцев.

Самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! — сказал Лукашенко.

По его словам, накручивание украинцев необходимо для того, чтобы продолжать утопать в этом противостоянии. Лукашенко добавил, что дезинформация «в любом бою очень опасна».

В конце марта Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск. Тогда президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главным вопросом решения конфликта являются переговоры без предварительных условий.