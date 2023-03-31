Лукашенко предложил объявить перемирие и провести переговоры по Украине Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны с «ядерными пожарами»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия. В ходе послания народу и парламенту глава республики также заявил об угрозе третьей мировой войны с «ядерными пожарами», избежать которой можно только путем переговоров.

Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия [на Украине]. Без права перемещения техники и перегруппировки войск, — сказал Лукашенко в своем послании к народу и парламенту Белоруссии.

Глава республики обвинил Вашингтон и его союзников в развязывании конфликта на Украине. Лукашенко выразил опасения, что это может спровоцировать глобальное противостояние ядерных держав.

Усилиями США и их сателлитов в стране развязана полномасштабная война до последнего украинца. <...> На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами, — заявил президент.

Лукашенко также рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на тему «возвращения» ядерного оружия в Белоруссию. Он подчеркнул, что речь шла именно о «возвращении» арсеналов, которые были «выведены» с территории республики после обретения независимости. По словам Лукашенко, он «целенаправленно» активизировал переговоры с Путиным по этому вопросу.