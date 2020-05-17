В России начнут производить сверхточный тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/738a196c-72eb-11ea-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Росздравнадзор одобрил массовое производство сверхточного теста на коронавирус. Он позволяет получить результат в течение двух часов.

Тест разработан компанией «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано»). Он позволяет выявить наличие вируса на самых ранних стадиях и с точностью свыше 96%.

На первоначальном этапе планируется производить до 50 тысяч тестов в сутки, в дальнейшем — до 2 млн в месяц.

Тесты будут поставляться во все регионы России, а также планируется выход на зарубежный рынок. Для этого компания-разработчик готовится получить европейский СE-сертификат, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в России проведено более 6,9 млн тестов на коронавирус. В общей сложности в стране выявлено 281,9 тысячи случаев заражения. Выздоровели 67,4 тысячи, умерли 2,6 тысячи человек. В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.

В мире 4,8 млн инфицированных. Более 1,8 млн выздоровели, свыше 316,7 скончались.