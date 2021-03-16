В России хотят ввести тотальную слежку за автомобилями и их владельцами

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Российские власти хотят обязать автопроизводителей сообщать ежеминутно о местоположении, скорости и направлении автомобилей, раз в 30 минут — о состоянии водителя, дорожных работах и снижении видимости. Каждые 15 минут эти сведения будут направляться на платформу «Автодата», разрабатываемую НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет».

Сообщение будет содержать VIN-номер машины, категорию и экологический класс, расчётную грузоподъёмность. Как пишет газета «Коммерсант», при согласии собственника его данные будут также внесены в электронный ПТС.

Как отмечают эксперты, такая слежка будет дорого стоить компаниям-автопроизводителям. Только для сбора всей информации и передачи потребуются значительные вложения в оборудование и программное обеспечение. По мнению аналитиков, это может привести к значительному росту цен на автомобили, так как затраты лягут на потребителей.

Как сообщал NEWS.ru, свыше 6,3 тысячи камер видеонаблюдения в России оказались с открытыми IP-адресами, таким образом, доступ к данным камер может получить любой желающий. Значительная часть таких камер располагается на российских промышленных предприятиях. Также они находятся на электростанциях, автозаправках и в умных домах.