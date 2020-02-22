Специалисты Роспотребнадзора сообщили, как выбирать качественные кондитерские изделия. Об этом
В ведомстве посоветовали выбирать торты и пирожные по дате изготовления и составу.
Если в нём [в составе] указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид и заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на человеческий организм, — говорится в сообщении.
Отмечается, что кондитерские изделия без крема пролежат не более трёх суток (72 часа), а со взбитыми сливками и заварным кремом — не более шести часов.
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