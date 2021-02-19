В Роскосмосе рассказали, когда Россия высадится на Марсе

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Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) планирует экспедицию на Красную планету в 2022 году. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказали в пресс-службе корпорации.



Миссия на Марс совместно с ЕКА запланирована на 2022 год. Она была перенесена с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Это будет совместный проект ЕКА и Роскосмоса, — отметили в пресс-службе ведомства.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Кремль поприветствовал высадку американского аппарата на Марс. Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года, после чего сотрудники американского космического агентства тут же поделились первыми кадрами, которые удалось снять аппарату.