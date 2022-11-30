В «Росэнергоатоме» оценили возможные последствия взрыва реактора ЗАЭС Советник Карчаа: последствия от взрыва реактора ЗАЭС могут быть серьезнее, чем после Чернобыля

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Если ядерный реактор на Запорожской АЭС будет поврежден, случится страшная катастрофа, рассказал ИА SM.News советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, масштаб катастрофы может быть значительнее, чем во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Эксперт уточнил, что защита ЗАЭС не может быть абсолютной и теоретически может быть разрушена.

Станция защищена сегодня надежно. Хотя это непросто. Как надежно? Физический периметр защищен, но от артиллерии защититься в этом смысле сложно. <...> Честно скажу, не хотелось бы даже рассматривать такой вариант... Это будет страшная катастрофа. В зависимости от того, какой будет удар, теоретизировать нельзя. Но запросто по масштабам может быть значительнее Чернобыля, — констатировал Карчаа.

При этом специалист уточнил, что периметр Запорожской АЭС сейчас закрыт для противника, а ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения, которое применяется на данный момент.

Генеральный директор МАГАТЭ ранее сообщил, что сотрудники организации не могут определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС, однако задача МАГАТЭ заключается в том, чтобы обеспечить безопасность станции, а не «ввязываться в игру по поиску виновных». Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства Рафаэль Гросси не говорит об этом прямо из-за ограничений мандата.