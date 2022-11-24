Постпред РФ объяснил нежелание МАГАТЭ назвать виновных в обстреле ЗАЭС Постпред РФ Ульянов: МАГАТЭ не называет виновных в обстреле ЗАЭС из-за ограничений устава

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Ремонт железнодорожных путей у 5-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ

Сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства Рафаэль Гросси не говорит об этом прямо из-за ограничений мандата, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, мандат и устав МАГАТЭ не предусматривают определения виновной стороны в подобных ситуациях.

Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами. На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведется огонь. Но гендиректор пока воздерживается от четких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях, — пояснил постпред.

Он также добавил, что размещение экспертов на станции обеспечивает им большую безопасность, нежели проживание в Энергодаре, который регулярно подвергается массированным обстрелам. По его словам, Россия готова принять все необходимые меры безопасности экспертов, в отличие от Украины, которая продолжает обстреливать станцию, несмотря на присутствие там международного персонала.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ заявил, что сотрудники организации не могут определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС, однако задача МАГАТЭ заключается в том, чтобы обеспечить безопасность станции, а не «ввязываться в игру по поиску виновных». Он заверил, что консультации с представителями России и Украины по вопросу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются и идут довольно успешно.