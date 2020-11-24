В РФ стартует третий этап исследования населения на популяционный иммунитет

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В России отмечен рост показателей смертности из-за коронавируса, и это является поводом для анализа ситуации оперативным штабом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

К сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ....