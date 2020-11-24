В РФ стартует третий этап исследования населения на популяционный иммунитет

https://static.news.ru/photo/7aef7552-2e3f-11eb-8eb9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России начинается третий этап исследования жителей страны на популяционный иммунитет к COVID-19.
Она рассказала, что изучением образования эффекта сопротивления распространению инфекции в популяции, значительная часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет занимаются институты в 26 субъектах Российской Федерации.
У нас первый этап исследований был и июне, второй — в конце авгура. Сейчас мы начинаем третий этап, — напомнила Попова, слова которой приводит ТАСС.