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В РФ стартует третий этап исследования населения на популяционный иммунитет

13:21, 24 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России начинается третий этап исследования жителей страны на популяционный иммунитет к COVID-19.

Она рассказала, что изучением образования эффекта сопротивления распространению инфекции в популяции, значительная часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет занимаются институты в 26 субъектах Российской Федерации.

У нас первый этап исследований был и июне, второй — в конце авгура. Сейчас мы начинаем третий этап, — напомнила Попова, слова которой приводит ТАСС.

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