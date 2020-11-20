Эксперт: с COVID-19 со временем столкнутся все россияне

https://static.news.ru/photo/03afcdb4-2b17-11eb-adef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все жители России рано или поздно столкнутся с коронавирусом. Заболеваемость будет расти до появления популяционного иммунитета. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Вся популяция России, люди, которые будут выезжать из своих регионов, из тайги, из сёл и деревень, рано или поздно они всё равно ухватят коронавирусную инфекцию в свои дыхательные пути, — цитирует его ТАСС.

Врач пояснил, что инфекция циркулирует по воздуху, поэтому ограничить её распространение невозможно. Для прекращения роста заболеваемости необходим популяционный иммунитет.

Роспотребнадзор начал популяционное исследование в июне 2020 года. В ходе первого его этапа были обследованы свыше 74 тысяч человек из 26 регионов. По словам главы ведомства Анны Поповой, у перенёсших заболевание вырабатывается достаточный иммунитет.

За минувшие сутки в России зафиксировали 24,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписались 24,7 тысячи пациентов и 461 заболевший скончался. Всего с начала пандемии в стране заболели более двух миллионов человек. Из них выздоровели свыше 1,5 млн, а жертвами инфекции стали 35,3 тысячи россиян.

Попова охарактеризовала текущую эпидситуацию как напряжённую. В правительстве РФ, в свою очередь, отметили, что суточная заболеваемость коронавирусом выросла в 2,5 раза по сравнению с началом октября.

Как ранее писал NEWS.ru, по словам замдиректора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России ещё рано. В то же время она отметила, что определённая тенденция к этому наметилась.