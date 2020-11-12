Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к коронавирусу в регионах РФ

https://static.news.ru/photo/63924366-249f-11eb-89f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популяционный иммунитет к коронавирусу нового типа в России растёт, достигая в некоторых регионах 65,3%, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Для оценки этого показателя в Роспотребнадзоре была создана специальная программа, в ходе первого этапа которой в июне было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах. Второй этап исследования прошёл в сентябре и октябре 2020 года, третий стартует в конце ноября или начале декабря, передаёт РИА Новости.

По словам Тотоляна, в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3–50,2%, а ко второму вырос до 5,1–65,3%.

При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза, — отметил эксперт.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что переболевшие коронавирусом весной 2020 года и болеющие осенью россияне создадут иммунную прослойку. Она будет нарастать в течение двух-трёх месяцев, считает врач, после её формирования заболеваемость временно пойдёт на спад.

Иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5–3 млн жителей Москвы. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, писал NEWS.ru.