Собянин: иммунитетом к COVID-19 обладают 2,5–3 млн жителей столицы

Иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5–3 млн жителей Москвы. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 млн человек, —
цитируетего РЕН ТВ.
По мнению Собянина, такое предположение можно сделать в связи с тем, что летом многие жители Москвы уже переболели COVID-19. Кроме того, осенью был большой подъём заболеваемости.
Он добавил, что что московская медицина на данный момент справляется с коронавирусом. При этом новые ограничительные меры, которые будут действовать до 15 января, необходимы.
Как писал NEWS.ru, Собянин надеется, что экономика города сможет полностью восстановиться после связанного с пандемией кризиса к концу 2021 года.