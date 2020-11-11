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Собянин: иммунитетом к COVID-19 обладают 2,5–3 млн жителей столицы

18:26, 11 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5–3 млн жителей Москвы. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 млн человек, — цитирует его РЕН ТВ.

По мнению Собянина, такое предположение можно сделать в связи с тем, что летом многие жители Москвы уже переболели COVID-19. Кроме того, осенью был большой подъём заболеваемости.

Он добавил, что что московская медицина на данный момент справляется с коронавирусом. При этом новые ограничительные меры, которые будут действовать до 15 января, необходимы.

Как писал NEWS.ru, Собянин надеется, что экономика города сможет полностью восстановиться после связанного с пандемией кризиса к концу 2021 года.

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