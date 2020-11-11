Собянин рассчитывает на восстановление экономики Москвы к концу 2021 года

https://static.news.ru/photo/cd90fa84-2411-11eb-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что экономика города сможет полностью восстановиться после связанного с пандемией кризиса к концу 2021 года.

Экономика Москвы очень зависит от сценариев, которые будут разворачиваться и в стране, и в мире. Москва — всё-таки очень диверсифицированный город, у неё нет какой-то моноструктуры, [она] не зависит от чего-то одного, все сектора представлены примерно одинаково в структуре города, — приводит слова градоначальника ТАСС.

Он отметил, что объём торговли в городе по итогам текущего года сократится лишь на 3% в годовом выражении.

Также мэр добавил, что на данном этапе у властей города нет оснований отказываться от имеющейся стратегии развития мегаполиса.

Это проходящая история — все эти пандемии, эпидемии, это история даже не лет, а месяцев, — подчеркнул Собянин.

Собянин также считает, что ситуации с обострением коронавируса закончится после осеннего периода, передаёт «Политика сегодня».

NEWS.ru сообщал, что накануне московские власти ввели новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Предприятиям общественного питания и развлекательным заведениям запретили принимать посетителей в ночное время, ограничили работу культурных организаций, кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных площадок.

Согласно предыдущим указам мэра, до 29 ноября все работающие в Москве компании и организации обязаны содержать не менее 30% штата на удалёнке.