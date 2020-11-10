В Москве запретили ходить в рестораны и бары в ночное время

https://static.news.ru/photo/cb15af12-2348-11eb-ad74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавирусу, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время.

Все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00, следует из сообщения мэра города Сергея Собянина.

Отмечается, что ограничения не распространяются на торговлю навынос, а также на курьерские доставки.

Введённые меры будут действовать по меньшей мере два месяца — до 15 января 2021 года.

Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чекин) посетителей и работников, — говорится в сообщении.

Среди других мер власти города переводят всех учащихся государственных школ и вузов на дистанционное обучение, обязывают театры, кинозалы и концертные площадки ограничить наполняемость мероприятий 25% от максимальной вместимости помещений, запрещают проводить спортивные мероприятия без согласования с департаментом спорта Москвы и местным управлением Роспотребнадзора, останавливают работу детских лагерей, детских комнат в торговых центрах и детских уголков.

Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей, — отмечает Собянин.

NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в Москве было выявлено 5902 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее число заразившихся составило 6897 человек.

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты диагностировали 20 977 новых случаев заражения COVID-19.