За сутки в Москве коронавирус диагностировали ещё у 5902 человек

https://static.news.ru/photo/829a6e5c-2330-11eb-8afc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице за последние 24 часа COVID-19 выявлен ещё у 5902 человек. Общее число выявленных в городе случаев заражения достигло 481 068.

Об этом сообщают в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса. По его данным, также за сутки в Москве успешно завершили лечение и выписались из больниц 3663 пациента с диагностированным ранее COVID-19, общее число выздоровевших достигло 346 889.

При этом за минувшие сутки заболевание унесло жизни 68 жителей столицы. Общее число жертв пандемии в городе на сегодняшний день составляет 7429.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 1 817 109 человек. Также за последние сутки в стране умерли 368 человек с COVID-19. Всего жертвами пандемии стал 31 161 гражданин РФ.