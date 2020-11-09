В России выявили 20 977 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/6ec3b502-232e-11eb-aa8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 10 ноября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что с начала пандемии в стране COVID-19 заразились 1 817 109 человек. Как сообщили в оперштабе, в течение прошедших 24 часов из российских больниц по выздоровлении были выписаны 15 600 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. В общей сложности с инфекцией смог справиться 1 350 731 россиянин.

Также, как сказали в оперштабе, за последние сутки в стране умерли 368 человек с COVID-19. Всего жертвами пандемии стал 31 161 гражданин РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, в российской столице за последние 24 часа COVID-19 выявлен ещё у 5902 человек. Общее число выявленных в городе случаев заражения достигло 481 068.