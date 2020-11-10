Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/42132450-23df-11eb-b910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевшие коронавирусом весной 2020 года и болеющие осенью россияне создадут иммунную прослойку, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Иммунная прослойка будет нарастать в течение двух-трёх месяцев, считает врач, после её формирования заболеваемость временно пойдёт на спад, спрогнозировал специалист.

С учётом нынешнего количества заболевших, я думаю, что в течение ближайших двух-трёх месяцев месяцев будет резко нарастать иммунная прослойка. Люди, переболевшие весной и болеющие осенью, создадут эту иммунную прослойку, и тот канал передачи инфекции, который сейчас задействован, в значительной степени уже будет прикрыт, — цитирует иммунолога Lenta.ru.

Однако, отметил эксперт, весной 2021 года можно ожидать нового подъёма заболеваемости. Это связано с тем, что после зимы накопится новая популяция с ослабленным клеточным иммунитетом, которая попадёт «под раздачу». Массовая вакцинация поможет избежать такого развития событий, резюмировал специалист.

Как писал NEWS.ru, создатели вакцины «Спутник V» рассказали, по какой причине трое привитых от коронавируса врачей в Барнауле всё-таки заразились COVID-19.