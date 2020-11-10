Создатели «Спутник V» объяснили заражение привитых врачей на Алтае

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Создатели вакцины «Спутник V» рассказали, по какой причине трое привитых от коронавируса врачей в Барнауле всё-таки заразились COVID-19.

Создатели препарата напомнили, что вакцина имеет два компонента. После ввода первой инъекции вторая делается пациенту лишь три недели спустя. Формирование устойчивого иммунитета к коронавирусу за счёт антител происходит только после второй прививки, сообщает АИФ-Алтай.

Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков, — приводит издание сообщение регионального правительства.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 10 ноября стало известно о заражении коронавирусом трёх привитых вакциной «Спутник V» врачей в Барнауле. При этом всего вакцинацию прошли 42 медика.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что некоторые участники испытаний «Спутник V» заболели коронавирусом. Они, по его словам, они могли получить плацебо вместо вакцины.