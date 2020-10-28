Гинцбург объяснил, почему некоторые испытатели «Спутник V» заболели COVID

https://static.news.ru/photo/0a3d433a-18fe-11eb-8613-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что некоторые участники испытаний «Спутник V» заболели коронавирусом. Они, по его словам, они могли получить плацебо вместо вакцины. Точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных.

По статистике, какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября, — сказал Гинцбург РИА Новости.

Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около девяти тысяч провакцинированы и второй раз.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах, четверть из них получит плацебо. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился COVID-19. При этом он был одним из добровольцев, принявших участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Парламентарий считает, что получил плацебо.