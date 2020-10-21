Заразившийся коронавирусом депутат Гартунг участвовал в испытаниях вакцины

https://static.news.ru/photo/45a0883a-13a2-11eb-a56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Депутат Госдумы, замглавы фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг заявил, что был одним из добровольцев, принявших участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Я участвовал в исследованиях вакцины «Спутник V». Скорее всего, это было плацебо, — рассказал «Интерфаксу» парламентарий.

Ранее Гартунг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Как писал NEWS.ru, у депутата взяли анализы перед пленарным заседанием Госдумы 20 октября, а вечером того же дня медики уведомили его о заражении.

Гартунг отметил, что у него нет высокой температуры и он чувствует себя хорошо. По словам депутата, он жалеет, что не сможет выступить с замечаниями по важнейшим законопроектам, которые нижняя палата российского парламента будет рассматривать 21 октября. Гартунг пообещал, что будет «сражаться с коронавирусом», пока его фракция будет «сражаться» в Госдуме.