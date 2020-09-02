Третий этап испытаний вакцины «Спутник V» завершат до конца 2022 года

https://static.news.ru/photo/32ffc318-edc2-11ea-8b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа российские специалисты планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве отметили, что пострегистрационный этап испытаний препарата начался 25 августа 2020 года.

Окончание — 31 декабря 2022 года, — сообщается на портале государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.

Первую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Она получила название «Спутник V». Препарат успешно прошёл два этапа клинических исследований на добровольцах. Сейчас началась следующая их стадия, участие в которой должны принять около 40 тысяч человек.

Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. Как ранее писал NEWS.ru, массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.