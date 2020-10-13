В РФ появится система, определяющая, сколько человек может разносить COVID

https://static.news.ru/photo/d77ea494-0d58-11eb-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позволяющая определить какое время пациент с коронавирусом заражает окружающих ПЦР тест-система будет разработана в ближайшее время в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе центра Александр Горелов.

Также система позволит ответить и на ряд других вопросов, отметил эксперт на конференции «Пандемия 2020».

Очень хочется рассказать об одном прорыве, который осуществлён, так скромно, в нашем институте. У нас разработана количественная ПЦР тест-система, сейчас она на регистрации, которая нам позволяет чётко ответить на ряд вопросов. Например, как долго больной выделяет заразительное количество вируса, — приводит слова Горелова РИА Новости.

Он отметил, что после «официальной регистрации этого теста в ближайшее время мы получим ещё один ответ».

Сейчас коечный фонд для коронавирусных больных в России занят уже почти на 90%, при этом у 20% всех госпитализированных с этим диагнозом заболевание протекает в лёгкой форме, заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к этому дню в мире коронавирус подтверждён у более чем 37 млн человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 1,07 млн человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,2 млн случаев. Больше всего заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвёртой строчке списка.

Всего в России с начала пандемии скончались 22 966 человек, а заразились 1 326 178. За последние сутки выявлено 13 868 случаев заболевания. Эта цифра тоже является рекордом по суточному приросту. Выздоровели более 1,03 миллиона пациентов.

Как писал NEWS.ru, в России за сутки выявили 13 868 заразившихся коронавирусом.