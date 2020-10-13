Минздрав: «ковидный» коечный фонд занят уже на 90% в России

https://static.news.ru/photo/ee280b38-0d56-11eb-aa65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коечный фонд для коронавирусных больных в России занят уже почти на 90%, при этом у 20% всех госпитализированных с этим диагнозом заболевание протекает в лёгкой форме. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. У нас 20% всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, это пациенты с лёгкой степенью тяжести. То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома, — цитирует ТАСС Гриднева.

На конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» замглавы Минздрава также отметил, что строительство большого количества инфекционных больниц в России для пациентов с коронавирусом неоправданно, так как впоследствии они будут простаивать. Перепрофилирование уже имеющихся больничных коек он назвал самым оптимальным вариантом.

По словам Гриднева, в период первой волны пандемии в России была хорошо отработана стационарная часть оказания помощи, амбулаторная же часть «значительно страдает».

Как писал NEWS.ru, к эпидемии коронавируса российская инфекционная служба была готова не полностью. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Россияне, по его словам, смогут избежать второй волны COVID-19, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. Он призвал всех придерживаться правил предосторожности и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жёсткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.