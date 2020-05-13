В РФ наступил баланс между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5f655f8-9514-11ea-8efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с госпитализацией и выпиской коронавирусных пациентов в стране стабилизировалась. По его словам, система работы с COVID-19, сформированная в здравоохранении, позволяет «держать баланс» и справляться с потоком заболевших.

Мы вышли именно на ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов из клиник, — цитирует «Интерфакс» Мурашко.

Министр отметил, что этому способствовало появление новых препаратов, которые позволяют быстрее реабилитировать пациентов, а также новых площадок с дополнительными койками. По его словам, сейчас продолжает ощущаться нехватка средств индивидуальной защиты, но эта проблема уже не так остра.

Как писал NEWS.ru, Михаил Мурашко призвал реформировать и цифровизировать систему обязательного медицинского страхования в стране. Министр здравоохранения подчеркнул, что в неё должны более глубоко проникнуть информационные технологии, чтобы можно было видеть систему расчётов, персонификацию и понимать, куда что уходит. Руководитель министерства также подчеркнул, что речь идёт не об оптимизации.