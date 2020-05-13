Мурашко призвал реформировать систему медицинского страхования

https://static.news.ru/photo/5ec24f96-9509-11ea-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко призвал реформировать и цифровизировать систему обязательного медицинского страхования в стране. Он сделал соответствующее заявление 13 мая, во время планерного заседания Госдумы РФ.

По мнению Мурашко, система страхования в России однозначно должна трансформироваться. Министр подчеркнул, что в неё должны более глубоко проникнуть информационные технологии.

Мы должны видеть систему расчётов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит, — приводит ТАСС слова главы ведомства.

Руководитель министерства также подчеркнул, что речь идёт не об оптимизации.

Как ранее писал NEWS.ru, национальные проекты по первичной медицинской помощи продолжают действовать. Об этом заявил Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что введены в эксплуатацию передвижные мобильные комплексы и фельдшерские пункты.