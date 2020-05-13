Мурашко: нацпроекты по первичной медицинской помощи не приостановлены

https://static.news.ru/photo/f5aa9fa0-9507-11ea-bfdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальные проекты по первичной медицинской помощи продолжают действовать. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мы не приостановили реализацию национальных проектов по первичной медико-санитарной помощи. Конечно, некоторые процедуры чуть отсрочены, — заявил Мурашко.

Он подчеркнул, что введены в эксплуатацию передвижные мобильные комплексы и фельдшерские пункты. На 16% в этом году увеличилось число вмешательств по сердечно-сосудистым заболеваниям, отметил министр.

Мы старались оберегать наши онкоцентры от заноса коронавируса, — рассказал Мурашко.

Ранее глава Минздрава заявил, что пандемия коронавируса изменила отношение общества к медицинским работникам. Он подчеркнул, что врачам повсеместно оказывают поддержку.

NEWS.ru писал, что в Минздраве одобрили идею по дистанционному осмотру пациентов. Документ был внесён в Госдуму в марте 2020 года. Парламентарии считают, что удалённый осмотр позволит избежать ряда проблем.