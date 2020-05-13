Мурашко: нацпроекты по первичной медицинской помощи не приостановлены

Национальные проекты по первичной медицинской помощи продолжают действовать. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мы не приостановили реализацию национальных проектов по первичной медико-санитарной помощи. Конечно, некоторые процедуры чуть отсрочены, — заявил Мурашко.
Он подчеркнул, что введены в эксплуатацию передвижные мобильные комплексы и фельдшерские пункты. На 16% в этом году увеличилось число вмешательств по сердечно-сосудистым заболеваниям, отметил министр.
Мы старались оберегать наши онкоцентры от заноса коронавируса, — рассказал Мурашко.
Ранее глава Минздрава заявил, что пандемия коронавируса изменила отношение общества к медицинским работникам. Он подчеркнул, что врачам повсеместно оказывают поддержку.
NEWS.ru писал, что в Минздраве одобрили идею по дистанционному осмотру пациентов. Документ был внесён в Госдуму в марте 2020 года. Парламентарии считают, что удалённый осмотр позволит избежать ряда проблем.
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