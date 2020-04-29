В Минздраве одобрили идею дистанционного осмотра граждан

Министр здравоохранения Михаил Мурашко одобрил идею по дистанционному осмотру пациентов. Также законопроект готова поддержать партия ЛДПР.
Министр поддерживает, —
цитируетРИА Новости первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Натарова.
Документ был внесён в Госдуму ещё в марте 2020 года. По мнению парламентариев, удалённый осмотр позволит избежать ряда проблем.
Небольшие клиники. Они бы тоже могли бы участвовать в этом. В этой части частная медицина могла бы сегодня как-то на условиях каких-то сумм или доплат тоже помогать, — заявил Натаров.
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