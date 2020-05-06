Глава Минздрава: пандемия изменила отношение общества к врачам

Пандемия коронавируса заставила общество пересмотреть своё отношение к медицинским работникам, врачам повсеместно оказывают беспрецедентную поддержку.
Как
Вы помните на своей памяти когда-нибудь, чтобы билборды фактически все по городу были сплошь в фотографиях поддержки врачам? — обратился к участникам заседания Мурашко.
С начала пандемии в России было выявлено 165 929 случаев COVID-19 при 1537 летальных исходах, 21 327 человек выздоровели.
Как сообщал NEWS.ru, глава Минздрава назвал преждевременными разговоры о том, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники