Глава Минздрава: пандемия изменила отношение общества к врачам

https://static.news.ru/photo/3a7ef098-8f8d-11ea-a969-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пандемия коронавируса заставила общество пересмотреть своё отношение к медицинским работникам, врачам повсеместно оказывают беспрецедентную поддержку.

Как передаёт РИА Новости, с таким заявлением на заседании комитета по охране здоровья выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава Минздрава отметил, что перемена в общественном отношении к медикам очевидна.

Вы помните на своей памяти когда-нибудь, чтобы билборды фактически все по городу были сплошь в фотографиях поддержки врачам? — обратился к участникам заседания Мурашко.

С начала пандемии в России было выявлено 165 929 случаев COVID-19 при 1537 летальных исходах, 21 327 человек выздоровели.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минздрава назвал преждевременными разговоры о том, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса.