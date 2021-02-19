В работе «ВКонтакте» вновь произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/5521368e-72d3-11eb-a46b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В работе социальной сети «ВКонтакте» вновь произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В течение нескольких минут могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов «ВКонтакте», но мы оперативно восстановили работу, — рассказали в пресс-службе компании.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Большая часть пользователей (75%) жаловались на проблемы с доставкой сообщений, 20% жалоб были связаны с загрузкой сайта, ещё 3% отметили проблемы со входом в аккаунт, передаёт РИА Новости.

18 февраля NEWS.ru писал, что в работе социальной сети «ВКонтакте» произошёл сбой. Самый большой сбой был зафиксирован 18 февраля в 02:12. Позднее неполадки прекратились, однако в 17:27 пользователи снова начали сообщать о проблемах в работе социальной сети.