В работе «ВКонтакте» вновь произошёл сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» вновь произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
В течение нескольких минут могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов «ВКонтакте», но мы оперативно восстановили работу, — рассказали в пресс-службе компании.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Большая часть пользователей (75%) жаловались на проблемы с доставкой сообщений, 20% жалоб были связаны с загрузкой сайта, ещё 3% отметили проблемы со входом в аккаунт,
18 февраля NEWS.ru писал, что в работе социальной сети «ВКонтакте» произошёл сбой. Самый большой сбой был зафиксирован 18 февраля в 02:12. Позднее неполадки прекратились, однако в 17:27 пользователи снова начали сообщать о проблемах в работе социальной сети.