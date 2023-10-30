Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram В южных регионах России пожаловались на сбой в работе Telegram

Фото: Global Look Press

Пользователи Telegram жалуются на сбои мессенджера в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. По данным портала «Сбой.рф», за 30 октября зарегистрировано больше 17,5 тысячи жалоб пользователей.

Согласно статистике, больше всего (37%) комментариев о сбоях приходят от жителей Краснодарского края. На втором месте по числу жалоб — Ростовская область (16%), на третьем — Ставрополье (10%). При этом в Москве, Воронежской и Волгоградской областях — по 7%.

Ранее пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» сообщали о сбое в работе мобильного приложения, после того как Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. По данным сервиса Downradar, чаще всего жаловались клиенты из российской столицы — от них поступило более 1800 отчетов об ошибке. Также о сбое сообщали в Санкт-Петербурге (95 отчетов), Челябинске (35) и других городах России. Вскоре неполадки были устранены.

До этого российские пользователи так называемых умных устройств от китайского производителя Xiaomi массово пожаловались на сбои в работе гаджетов. Речь идет, в частности, о пылесосах и других устройствах, которые не могут подключиться к Wi-Fi. Кроме того, некорректно работает приложение Mi Home для управления «умным» домом, не позволяя войти в аккаунт.