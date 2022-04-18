В МВД РФ оценили изменения в сфере трудовой миграции с начала года

Интенсивность миграционного потока в России вернулась к допандемийным значениям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ. Там также отметили, что существенных изменений в сфере трудовой деятельности мигрантов в сравнении с январём — февралём прошлого года не выявлено.

Согласно ведомственным отчетам МВД России, по сравнению с январем — февралем 2021 года каких-либо существенных изменений в части осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности не выявлено, — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, за первые два месяца текущего года было поставлено на миграционный учёт в 2,5 раза больше граждан иностранных государств, чем за тот же период 2021 года — 1,6 млн против 657 тысяч соответственно.

Интенсивность миграционного потока практически вернулась к допандемийным значениям, — отметили в МВД.

Там также сообщили, что за аналогичный период 2019 года на учёт было поставлено порядка 1,8 млн иностранцев.

Ранее сообщалось, что на фоне сокращения проверочных мероприятий МВД России обнаружило за два месяца 2022 года рост нарушений законодательства среди иностранных граждан и трудовых мигрантов по сравнению с ситуацией годом ранее. Более чем на 114% увеличилось число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приток мигрантов в страну необходимо контролировать. Для этого, по его мнению, нужно применять новые меры, в том числе современные цифровые технологии. В частности, необходимо наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными по мигрантам. Медведев подчеркнул, что эта информация очень важна для обеспечения национальной безопасности.