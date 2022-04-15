В России увеличилось число нарушений среди мигрантов

На фоне сокращения проверочных мероприятий МВД России обнаружило за два месяца 2022 года рост нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов по сравнению с ситуацией годом ранее. Более чем на 114% увеличилось число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, — сказал собеседник агентства.

Согласно данным МВД, в январе — феврале 2022 года иностранным гражданам за нарушения правил въезда либо режима пребывания в России выдано 55,7 тыс административных протоколов, что на 114,2% больше, чем в прошлом году. Тогда этот показатель равнялся 26 тыс протоколов. Также возросло почти на 22% число выявленных фактов незаконной трудовой деятельности среди иностранных граждан. Если за аналогичный период прошлого года данные показатели составили 5,5 тыс, то в январе — феврале 2022 года — 6,7 тысяч.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что приток мигрантов в страну необходимо контролировать. Для этого, по его мнению, нужно применять новые меры, в том числе современные цифровые технологии. В частности, необходимо наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными по мигрантам. Медведев подчеркнул, что эта информация очень важна для обеспечения национальной безопасности.