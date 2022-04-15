Медведев призвал тщательно контролировать приток мигрантов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приток мигрантов в страну необходимо контролировать. Для этого, по его мнению, нужно применять новые меры, в том числе современные цифровые технологии, сообщает ТАСС.

Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране, — сказал Медведев.

Он отметил, что усовершенствовать эту работу помогут современные цифровые технологии, поэтому их следует использовать всемерно. В частности, наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными по мигрантам. Медведев подчеркнул, что эта информация очень важна для обеспечения национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Минцифры задумали эксперимент, согласно которому трудовые мигранты, приехавшие в Россию, смогут оформить полис добровольного медицинского страхования с помощью портала «Госуслуги». Он стартует 1 июня 2022 года и продлится до 28 декабря 2023-го.