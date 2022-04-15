Минцифры проведёт эксперимент по оформлению полиса ДМС мигрантами

Минцифры РФ готовится провести эксперимент, согласно которому трудовые мигранты, приехавшие в Россию, смогут оформить полис добровольного медицинского страхования с помощью портала «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также прибывшие на заработки смогут выбрать страховую компанию или финансовую платформу для оформления ДМС. Эксперимент планируют начать 1 июня 2022 года и продлится он до 28 декабря 2023 года, пишет ТАСС.

Одним из условий получения патента на работу является обязательное наличие полиса ДМС. Согласно идее эксперимента, трудовые мигранты смогут выбрать страховую компанию или финансовую платформу для оформления полиса ДМС, после чего он будет доступен в личном кабинете пользователя «Госуслуг», — заявили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что уже сегодня на «Госуслугах» доступна страница для иностранных граждан, в которой содержится информация и сервисы, необходимые для жизни и работы в России.

Ранее была названа причина, по которой мигранты из Средней Азии остаются в России. Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов рассказал, что иностранные граждане не покидают РФ несмотря на санкции, потому что у них на родине ситуация вряд ли будет лучше.