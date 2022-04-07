Названа причина, по которой мигранты из Средней Азии остаются в России

Мигранты из Средней Азии остаются в России несмотря на санкции, потому что у них на родине ситуация вряд ли будет лучше, объяснил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов KP.RU. Судя по стоимости авиабилетов из Душанбе, граждане Таджикистана готовы лететь в Россию, отметил он.

Все понимают, что любая среднеазиатская республика во многом зависит от благополучия экономики России. Если здесь, в России, будет плохо, дома будет как минимум не лучше. Наоборот, я вижу, что таджикистанцы начинают приезжать в Россию на сезонные работы. Мне не верите — сами посмотрите цены на билеты. В Таджикистан улететь гораздо дешевле, чем оттуда — в Москву. Это говорит о реальном спросе на билеты из Душанбе. Значит, большое количество людей готовы их купить, — сказал Давлатов.

Он добавил, что Россия после введения санкций против неё объявила о поддержке местных производителей, среди которых и аграрный сектор, а значит, работа для мигрантов будет.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов опроверг новость о том, что в России наблюдается отток трудовых мигрантов в связи с падением курса рубля. По его словам, «всё нормально» и серьёзных изменений не наблюдается.

Также вопроса о будущем мигрантов в России коснулась эксперт по рынку труда Юлия Молодницкая в подкасте NEWS.ru «Что дальше будет?». Она ответила на вопросы о том, ждать ли массовых сокращений, бояться ли конкуренции с мигрантами — в том числе с Украины.