https://static.news.ru/photo/a50e5d62-70c6-11ea-97d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Тёплая погода без осадков ожидает москвичей в течение дня 28 марта. Воздух прогреется до +17 градусов. Такое больше характерно для мая, отмечают метеорологи.

По словам ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температурный фон будет на 9–10 градусов теплее среднесуточной климатической нормы.

По всей видимости, будет побит рекорд максимальной температуры, установленный в 2017 году, когда метеорологи зафиксировали +15,3, — цитирует синоптика РИА Новости.

Он уточнил, что ожидается переменная облачность, без осадков. Но если в столице температурный диапазон составит +15...+17 градусов, то в Подмосковье амплитуда колебаний выше — от +13 до +18.

Ветер в течение дня южный, 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, это в рамках нормы.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, на внеплановой нерабочей неделе погода в европейской части России испортится. Будет дождливо, а в некоторых регионах выпадет снег.